2020-03-30T23:03:42+03:00
Общество

Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса

Эти деньги пожертвуют на льготы малому и среднему бизнесу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пожертвуют около 5 млрд рублей бюджета для помощи бизнесу из-за коронавируса.В Петербурге пожертвуют около 5 млрд рублей бюджета для помощи бизнесу из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Бюджет Санкт-Петербурга не досчитается от 4,5 до 5 миллиардов рублей из-за ограничительных мер, введенных в городе для нераспространения коронавируса. Эти цифры озвучил комитет финансов на рабочем совещании с губернатором в Смольном. Чиновники решили, какие именно льготы получат представители малого и среднего бизнеса в нелегкое время пандемии. Поддержку окажут, в первую очередь, тем предприятиям, которые сильнее других пострадали из-за коронавируса.

- Так, предусмотрена отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства при условии поддержания средней заработной платы не менее минимальной по Санкт-Петербургу – 19000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Малый и средний бизнес в сфере культуры, образования, просвещения, выставок, развлечений, физкультуры и спорта освободили от уплаты за аренду земли и объектов нежилого фонда, что находятся в собственности Петербурга, на весь второй квартал 2020 года. Повезло и сфере гостиничных услуг, общепита, туризма – эти предприятия получат отсрочки по уплате аренды за второй и третий кварталы 2020 года с последующей рассрочкой вплоть до 31 декабря 2021 года. Также для всего гостиничного бизнеса снизили на 50% налог на имущество организаций.

Есть и новые ограничения – до 1 апреля 2021 года продлили мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они расположены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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