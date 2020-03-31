Въезд в Волхов ограничили блокпостами из-за карантина по коронавирусу

31 Март 2020 2020-03-31T12:57:09+03:00

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В связи с карантином из-за коронавируса город Волхов, что в Ленинградской области, закрыли на въезд. Местные жители утром во вторник, 31 марта, увидели, что на дорогах на подъезде к городу установлены блоки, закрывающие проезд. Въехать в Волхов на время принятых мер борьбы с вирусом можно только по документам.

- Населенные пункты, где есть подтвержденные случаи заболевания либо в стационарах которых находятся заболевшие будут ограничены для посещения. Въезд и выезд только при наличии документальных оснований, - сообщили в администрации Ленобласти.

Так, выезжать и выезжать в Волхов на время карантина можно только с предъявлением документов, а также справки о необходимости поехать на работу, посетить медицинское учреждение. Также дачники могут отправиться на свои участки с документами на собственность и также с паспортами.

Напомним, что за сутки в Ленобласти количество зараженных коронавирусом увеличилось на 3 человека. В общей сложности в регионе зарегистрировано 14 случаев инфицирования.

ИСТОЧНИК KP.RU