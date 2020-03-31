2020-03-31T16:51:47+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти рассказал, будут ли закрывать границу с Петербургом из-за коронавируса

Александр Дрозденко ответил на насущные вопросы в эфире областного телевидения
Петр КИБЕР
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Глава Ленобласти заявил, что не будет закрывать границы с Петербургом.Глава Ленобласти заявил, что не будет закрывать границы с Петербургом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Непростая ситуация с коронавирусом заставляет власти ежедневно вводить новые меры по самоизоляции и после них выступать с разъяснениями. 31 марта, в первый день действия особого усиленного карантинного режима в телеэфира канала Лен24 рассказал, как обстоят дела. В том числе по беспокоящему всех моменту о закрытии границы между Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Сегодня договорились с Бегловым о том, что ни в коем случае не закроем границу между регионами, - успокоил всех Александр Дрозденко.

Но при этом глава региона еще раз напомнил жителям Петербурга, имеющих дачи в Ленобласти, что с 31 марта у них есть возможность только одного маршрута: город – дача – город. При этом не надо кататься ежедневно, а если и ехать, то на неделю и имея при себе документы на недвижимость. Находясь на даче выезжать за пределы поселка запрещено.

Для самих же жителей области введен запрет на перемещение за пределы районов без специального разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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