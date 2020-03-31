2020-03-31T21:15:42+03:00
Здоровье

В Петербурге стало больше лабораторий, проводящих тест на коронавирус

Время готовности анализа снизится до 5-6 часов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В больнице имени Боткина и Городской больнице №40 теперь будут проводить тестирование на коронавирус.В больнице имени Боткина и Городской больнице №40 теперь будут проводить тестирование на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге увеличилось количество лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус. Расширение задействует больницы. До 31 марта в городе тестированием на опасную инфекцию занимались только в лаборатории Управления Роспотребнадзора. Теперь же в список входит Боткинская больница и Городская больница №40 из Курортного района.

Но и это не все – вскоре новейшие тест-системы получат и другие медучреждения Петербурга. В итоге время готовности анализа уменьшится до 5-6 часов. А с учетом логистики реально время сократиться до одних суток.

- Анализы на коронавирус также будут проводить в лабораториях Городской поликлиники №107, Консультативно-диагностического центра для детей, Городского консультативно-диагностического центра №1, Городской многопрофильной больницы №2 и ВМА им. C.М. Кирова. Там ограничатся тестированием граждан, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больными коронавирусной инфекцией, - рассказывают в пресс-службе комздрава Петербурга.

Напомним, 31 марта к числу инфицированных коронавирусом в Петербурге добавились еще 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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