Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 марта 2020 года: 48 новых инфицированных
Новые данные по состоянию на утро 31 марта привел Оперативный штаб по нераспространению коронавируса. Согласно опубликованной информации, в Петербурге подтверждены еще 48 случаев коронавируса. В Ленинградской области число инфицированных составило три человека.
- За последние сутки в России зафиксированы 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Восемь человек скончались (по обновленным данным - девять - прим. ред.) В Санкт-Петербурге заболели 48 пациентов, умер один. В Ленинградской области инфицированных трое, смертей - 0, - сообщает Оперштаб.
Таким образом, в Санкт-Петербурге общее число заболевших составило 98 человек. Пятеро из ранее заболевших вылечились и выписаны из больницы, двое скончались.
Пока городское управление Роспотребнадзора не приводит новых данных о том, кто эти заболевшие и какое у них состояние.
А вот власти Ленинградской области заявили, что в их случае речь идет о жителях города Мурино, деревни Новая Проба Всеволожского района и деревни Перово Выборгского района.
Все люди недавно вернулись из поездок в другие страны, соблюдали домашнюю самоизоляцию, но потом были госпитализированы с признаками ОРВИ.
Таким образом, по состоянию на 31 марта в Ленобласти зафиксированы 14 случаев коронавируса, 1 человек вылечился.
Напомним, что с 31 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует особый, усиленный режим самоизоляции для нераспространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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