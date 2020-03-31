2020-03-31T21:58:36+03:00
Здоровье

Ежедневно в Петербурге выпускают 125 тысяч защитных масок

Их выпускают больше 10 предприятий, но вскоре производство расширят
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят расширить производство предприятий, выпускающих медицинские маски.В Петербурге хотят расширить производство предприятий, выпускающих медицинские маски.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге уже больше 10 предприятий работают над выпуском медицинских масок. Более того, сейчас ведется работа по расширению производства. При этом в Северной столице ежедневно выпускают 125600 защитных масок. Из них свыше 100 тысяч являются одноразовыми медицинскими масками, а остальные – многоразовыми, созданными из хлопка и марли.

- В городе также ежедневно производят 1 млн антибактериальных салфеток. Одна из петербургских компаний представила в Росздравнадзор для сертификации инновационную продукцию – медицинский респиратор с адгезивным слоем, - рассказал губернатор Александр Беглов в общении с полпредом президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Власти Петербурга считают, что можно перепрофилировать примерно 15 городских предприятий легкой промышленности на производство многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья, наматрасников и иных вещей для нужд медицины.

Добавим, что в Северной столице увеличилось число лабораторий на базе городских больниц, в которых проводят тестирование на коронавирус. Вскоре результаты анализа можно будет получить уже через 5-6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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