Не выходи из комнаты: в Петербурге появилось антикоронавирусное граффити с Бродским
Как никогда актуальным в нынешних условиях самоизоляции оказалось стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Строки из этого произведения, а также портрет самого автора в защитной маске появился на стене неподалеку от Севкабель-порта. Антикоронавирусное граффити создали художники из группы HALVAH.
- Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - гласит надпись на рисунке, фото которого опубликовано в соцсетях.
Сами художники подписали свое творение следующим четверостишьем:
Антисептик, туалетка, греча
Запас их теперь бесконечен
Сиди дома и chill (расслабься - прим.ред.)
Чтобы ничью бабушку ты не заразил.
По уровню поэзии до Бродского эти строки не дотягивают, однако портрет культового ленинградского поэта получился отлично.
И хоть сам Бродский иронически критиковал затворничество в четырех стенах, сегодня слова «оставайся дома» можно смело советовать всем жителям Северной столицы. С 31 марта в городе введен режим общей самоизоляции.
Граффиити появилось на Васильевском острове. фото: vk.com/halvahfabric
ИСТОЧНИК KP.RU