2020-04-01T11:00:15+03:00
Общество

Не выходи из комнаты: в Петербурге появилось антикоронавирусное граффити с Бродским

На рисунке поэт изображен в защитной маске
Петр КИБЕР
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В Петербурге появилось граффити с Бродским в маске. Фото: vk.com/halvahfabricВ Петербурге появилось граффити с Бродским в маске. Фото: vk.com/halvahfabric
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Как никогда актуальным в нынешних условиях самоизоляции оказалось стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Строки из этого произведения, а также портрет самого автора в защитной маске появился на стене неподалеку от Севкабель-порта. Антикоронавирусное граффити создали художники из группы HALVAH.

- Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - гласит надпись на рисунке, фото которого опубликовано в соцсетях.

Сами художники подписали свое творение следующим четверостишьем:

Антисептик, туалетка, греча

Запас их теперь бесконечен

Сиди дома и chill (расслабься - прим.ред.)

Чтобы ничью бабушку ты не заразил.

По уровню поэзии до Бродского эти строки не дотягивают, однако портрет культового ленинградского поэта получился отлично.

И хоть сам Бродский иронически критиковал затворничество в четырех стенах, сегодня слова «оставайся дома» можно смело советовать всем жителям Северной столицы. С 31 марта в городе введен режим общей самоизоляции.

Граффиити появилось на Васильевском острове. фото: vk.com/halvahfabric

Граффиити появилось на Васильевском острове. фото: vk.com/halvahfabric

ИСТОЧНИК KP.RU

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