Не выходи из комнаты: в Петербурге появилось антикоронавирусное граффити с Бродским

1 Апр 2020 2020-04-01T11:00:15+03:00

В Петербурге появилось граффити с Бродским в маске. Фото: vk.com/halvahfabric

Изменить размер текста: A A

Как никогда актуальным в нынешних условиях самоизоляции оказалось стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Строки из этого произведения, а также портрет самого автора в защитной маске появился на стене неподалеку от Севкабель-порта. Антикоронавирусное граффити создали художники из группы HALVAH.

- Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, - гласит надпись на рисунке, фото которого опубликовано в соцсетях.

Сами художники подписали свое творение следующим четверостишьем:

Антисептик, туалетка, греча

Запас их теперь бесконечен

Сиди дома и chill (расслабься - прим.ред.)

Чтобы ничью бабушку ты не заразил.

По уровню поэзии до Бродского эти строки не дотягивают, однако портрет культового ленинградского поэта получился отлично.

И хоть сам Бродский иронически критиковал затворничество в четырех стенах, сегодня слова «оставайся дома» можно смело советовать всем жителям Северной столицы. С 31 марта в городе введен режим общей самоизоляции.

Граффиити появилось на Васильевском острове. фото: vk.com/halvahfabric

ИСТОЧНИК KP.RU