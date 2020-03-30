Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта. Но, в отличие от Москвы и других регионов, в Санкт-Петербурге жесткие меры по карантину коснутся только людей старше 65 лет. Это значит, что им до 14 апреля 2020 года запрещено покидать дома и квартиры без особой надобности. «Комсомолка» собрала самую последнюю информацию по режиму самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020, рассказываем, как будет действовать.

Всеобщего режима полной самоизоляции в Санкт-Петербурге, как мы понимаем, нет. Все перечисленные в постановлении губернатора Александра Беглова пункты - это лишь рекомендация для населения. Запрет, повторимся, введен лишь для людей возраста 65+. Именно они до 14 апреля должны выходить на улицу исключительно с конкретной и жизненно важной целью. Например, до ближайшего продуктового, в аптеку, банк, салон связи или на прогулку с домашним животным (не дальше 100 метров от дома). Все это сделано для нераспространения коронавируса в городе, ведь на 30 марта 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано уже 50 случаев.

Предполагается, что для отдельных категорий граждан, которые по служебной необходимости должны работать, например пожарные, врачи, полицейские, аварийные службы и сотрудники продуктовых магазинов, введут специальные пропуска. К остальным горожанам, гуляющим на улице, так или иначе могут возникнуть вопросы у органов правопорядка. В случае проблем со здоровьем, горожанам стоит вызывать скорую помощь, а не ехать ко врачу самостоятельно.

Постановление о режиме самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020. Документ.

При этом въезд в Санкт-Петербург и выезд из него не закрывается. Также остается работающим общественный транспорт, такси и разрешено движение личных автомобилей.

Отметим, что куда серьезнее режим самоизоляции введен в Ленинградской области. Здесь планируют ограничить передвижение жителей пределами одного муниципального района. Дачники, в том числе приехавшие на нерабочую неделю петербуржцы, не смогут покидать пределы сельского поселения. Детям нельзя будет появляться на улице без сопровождения взрослых, а им необходимо носить с собой паспорт.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769703" frameborder="0"></iframe> Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

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