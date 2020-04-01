В Василеостровском районе полиция прикрыла упорно работавшую кальянную

1 Апр 2020 2020-04-01T17:08:41+03:00

В закрытой кальянной нашелся внушительный ассортимент спиртного. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Несмотря на запрет и опасность коронавируса, коммерсанты никак не хотели сворачивать прибыльный бизнес

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Петербургские полицейские закрыли кальянную с романтичным названием «Феромон», работавшую, несмотря на все запреты городских властей и угрозу коронавируса. 30 марта владельцам заведения уже делали предупреждение, но они ему не вняли. Теперь дело стало уголовным.

- Полицейские, представители Роспотребнадзора и прокуратуры 31 марта на улице Кораблестроителей, 30, обнаружили открытую для посещения кальянную, несмотря на уже наложенные накануне меры административного воздействия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Штрафа за 30 марта хозяевам заведения, видимо, показалось недостаточно и они продолжили работать и на следующий день.

Все материалы проверки были переданы в Следственный комитет, а уже там на владельцев кальянной завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что по распоряжению губернатора Петербурга, все бары и рестораны города могут работать только навынос или через доставку еды.

ИСТОЧНИК KP.RU