2020-03-31T15:53:18+03:00
Общество

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге: когда откроют рестораны, парки и фитнес-клубы

Введенные в Санкт-Петербурге ограничения из-за коронавируса продлены и будут действовать до 30 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге продлят до 30 апреляОграничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге продлят до 30 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С 31 марта по 14 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге введен режим самоизоляции для всех горожан. Однако и после этого в городе будут действовать некоторые запреты на посещение публичных мест, театров и ночных клубов. Об этом во вторник сообщил Смольный. Разбираемся, когда в Санкт-Петербурге откроются рестораны, фитнес-клубы и парки.

- На основании предписаний главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу введен целый ряд мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, - пояснили в Смольном.

Горожанам нельзя будет участвовать в массовых мероприятиях и посещать фитнес-центры Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Горожанам нельзя будет участвовать в массовых мероприятиях и посещать фитнес-центрыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЗАПРЕЩЕНО ДО 5 АПРЕЛЯ

Запрет на рестораны, кафе, бары и столовые, за исключением доставки еды, продлится до 5 апреля 2020 года. Этот запрет не распространяется на производственные столовые.

До 5 апреля будут закрыты все магазины, которые не относятся к категориям жизненной необходимости. До этого времени будут работать только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины и АЗС.

Горожанам все также нельзя будет посещать храмы, парки.

Рестораны, кафе, бары и столовые в Санкт-Петербурге будут закрыты до 5 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рестораны, кафе, бары и столовые в Санкт-Петербурге будут закрыты до 5 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЗАПРЕЩЕНО ДО 30 АПРЕЛЯ

До 30 апреля в Санкт-Петербурге нельзя проводить спортивные, культурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Также будут закрыты музеи, театры, зоопарки, аквапарки, ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры, бассейны и фитнес-клубы. Исключение распространяется только на профессиональных спортсменов, которые занимаются к подготовке к соревнованиям. Запрещено курить кальяны в общественных местах и распространять печатные материалы из рук в руки.

Также до 30 апреля приостановлены все экскурсии, групповые занятия, мероприятия в торговых центрах. Общепит в ТЦ тоже закрыт, за исключением тех заведений, у которых есть отдельный зал для обслуживания клиентов.

Вплоть до 1 июня все гостиницы, санатории, детские лагеря и другие не могут принимать бронь от клиентов.

Напомним, что до 14 апреля в Санкт-Петербурге введен режим самоизоляции. Горожанам рекомендуется не выходить из дома в целях предотвращения распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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