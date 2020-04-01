2020-04-01T20:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их районе нашли больного коронавирусом

Власти внесли существенное изменение в раннее постановление об ограничениях в регионе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти обязали самоизолироваться жителей муниципального района, если в нем выявили заражение коронавирусом хотя бы у одного человека.В Ленобласти обязали самоизолироваться жителей муниципального района, если в нем выявили заражение коронавирусом хотя бы у одного человека.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Ленинградской области обязали соблюдать режим самоизоляции, если в их поселении обнаружат хотя бы одного больного коронавирусом. Это стало известно из обновленного постановления об ограничительных мерах в регионе, куда 1 апреля губернатор Александр Дрозденко внес существенное изменение.

- Лица, находящиеся на данной территории (с заболевшими коронавирусом – Прим. ред.), обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного санитарного врача Ленинградской области, - гласит измененный документ, который предоставили "Комсомолке" в пресс-службе правительства региона.

Данная мера вступает в силу со 2 апреля.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти распорядился с 31 марта ограничить передвижение жителей региона пределами одного муниципального района. Тем, кто работает в другом районе области, придется иметь соответствующее доказательство, которое нужно предъявить при выезде. То же самое касается и командировок и показаний здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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