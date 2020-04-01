2020-04-01T20:41:36+03:00
Звезды

Сотня актеров БДТ имени Товстоногова возобновила работу на виртуальном сборе труппы

Виртуальный сбор, организованный худруком Андреем Могучим, прошел впервые в истории театра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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БДТ имени Товстоногова организовал первый в истории театра виртуальный сбор актерской труппы. Фото: пресс-служба БДТ им. ТовстоноговаБДТ имени Товстоногова организовал первый в истории театра виртуальный сбор актерской труппы. Фото: пресс-служба БДТ им. Товстоногова
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Впервые в истории Большого драмтеатра имени Товстоногова состоялся виртуальный сбор труппы. 97 актеров, изолированных дома, встретились друг с другом и с художественным руководителем Андреем Могучим с помощью видеоконференции. Что поделать – во время пандемии коронавируса и режима изоляции в Петербурге театр переходит в виртуальную реальность.

Всем актерам от мала до велика пришлось освоить программу для видеоконференции в Сети. Фото: пресс-служба БДТ им. Товстоногова

Всем актерам от мала до велика пришлось освоить программу для видеоконференции в Сети. Фото: пресс-служба БДТ им. Товстоногова

- Творческая жизнь театра не должна затихать, мы возвращаемся в рабочий режим и активно готовим новые проекты. Их запуск вот-вот состоится на специальном портале уже в начале апреля. Радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы (трансляции – Прим. ред.), онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где можно будет собираться вместе, и многое другое, - заинтриговал Андрей Могучий поклонников театра и самих актеров.

По словам худрука БДТ, все инициативы сейчас уже тестируют и вскоре выдадут на суд зрителю. Все актеры, в том числе Алиса Френдлих и Нина Усатова, поддержали решение Андрея Могучего и договорились, что пандемия коронавируса не разобщит артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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