2020-04-01T20:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Анализы на коронавирус в Ленобласти будут брать только на дому

Работа стационарных и мобильных пунктов прекращена
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти решили брать анализы на коронавирус исключительно на дому.В Ленобласти решили брать анализы на коронавирус исключительно на дому.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти решили брать анализы на коронавирус исключительно на дому. Работу стационарных и мобильных пунктов приема в регионе прекратили 1 апреля. Данная мера введена для поддержания режима самоизоляции жителей региона. К тому же власти области обеспокоились и очередями, нарушавшими социальную дистанцию, в пунктах тестирования на коронавирус.

- Со 2 апреля, если человек имеет симптомы ОРВИ, он должен обязательно вызвать врача. Специалист определит необходимость проведения теста, и анализ возьмут на дому, - сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, на протяжении двух недель тестирования на коронавирус проводили для жителей всех районов региона. Среди них было 1,5 тысячи человек, у которых даже не было никаких симптомов и показаний для анализа. Результаты их тестов – отрицательные.

Напомним, со 2 апреля жители Ленобласти обязаны самоизолироваться, если в их районе нашли хотя бы одного больного коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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