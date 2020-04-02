2020-04-02T08:09:12+03:00
Общество

Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров

Ей просто больше никто не пользуется
Петр КИБЕР
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"Новокрестовскую" временно закрыли из-за отсутствия пассажиров."Новокрестовскую" временно закрыли из-за отсутствия пассажиров.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Руководство петербургского метрополинета приняло решение полностью закрыть станцию «Новокрестовская». И-за коронавируса и мер по самоизоляции на ней почти совсем не осталось пассажиров.

- Обращаем внимание на то, что станция «Новокрестовская» в настоящее время не пользуется популярностью у пассажиров, поэтому временно будет закрыта полностью, поезда проследуют ее без остановки, - сообщает пресс-служба подземки.

Когда ситуация нормализуется, «Новокрестовскую» снова должны открыть. А пока, в условиях резко упавшего – до 80% - пассажропотока, тратить ресурсы и держать персонал на станции посчитали бессмысленным.

Напомним, что с 1 апреля все станции метро Петербурга работают на вход до 22:00, а часть дублирующих вестибюлей закрыта.

Наземный транспорт, также потерявший значительную часть пассажиров, работает по графику выходного дня и до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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