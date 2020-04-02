Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Руководство петербургского метрополинета приняло решение полностью закрыть станцию «Новокрестовская». И-за коронавируса и мер по самоизоляции на ней почти совсем не осталось пассажиров.
- Обращаем внимание на то, что станция «Новокрестовская» в настоящее время не пользуется популярностью у пассажиров, поэтому временно будет закрыта полностью, поезда проследуют ее без остановки, - сообщает пресс-служба подземки.
Когда ситуация нормализуется, «Новокрестовскую» снова должны открыть. А пока, в условиях резко упавшего – до 80% - пассажропотока, тратить ресурсы и держать персонал на станции посчитали бессмысленным.
Напомним, что с 1 апреля все станции метро Петербурга работают на вход до 22:00, а часть дублирующих вестибюлей закрыта.
Наземный транспорт, также потерявший значительную часть пассажиров, работает по графику выходного дня и до 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU