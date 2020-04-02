2020-04-02T14:30:56+03:00
Общество

Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице

Художники из команды HoodGraff сделали его только вчера
Петр КИБЕР
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Новую работу HoodGraff уже уничтожили коммунальщики. Фото: vk.com/myhoodisgoodНовую работу HoodGraff уже уничтожили коммунальщики. Фото: vk.com/myhoodisgood
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И суток не продержалось новое творение художников из HoodGraff в Петербурге. Граффити «Крутое пике» появилось на Моховой улице только накануне вечером, а уже днем 2 апреля его закрасили. В невзрачный, грязно-желтый цвет стену силовой подстанции «закатали» коммунальщики, которые имею свое, особенное, понятие красоты.

- Уже в четверг рисунок закрасили коммунальные службы и теперь на этом месте простая желтая стена, ничем не привлекающая свое внимание. Увидеть граффити теперь можно только на фото, - пишут «Невские новости».

Напомним, что сначала художники разыграли всех, заявив, что напишут на стене портрет Владимира Путина, грозящего кулаком, однако это была лишь первоапрельская шутка. А на самом деле на стене подстанции появилась картинка из юмористического шоу 90-х годов «Каламбур», а точнее скетча «Крутое пике» про неунывающую команду падающего самолета.

Увы, теперь уничтожена и она. Отметим, что раньше на той же трансформаторной будке, на этой самой стене был другой шедевр стрит-арта от HoodGraff – кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», однако и он был закрашен коммунальщиками.

Сами художники после подобных случаев решили более не творить в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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