Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге

2 Апр 2020 2020-04-02T20:50:29+03:00

В Петербурге в суд поступило первое дело по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге зарегистрировали первое судебное дело по коронавирусу. Не повезло обществу с ограниченной ответственностью «Юпитер». Их обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Детали дела не сообщаются. В Роспотребнадзоре "Комсомолке" пока не смогли предоставить больше информации.

- Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, в отношении ООО «Юпитер». После ознакомления с материалами суд вынес постановление о направлении дела по подведомственности в Ленинский районный суд. В Санкт-Петербурге это первое дело «по коронавирусу», - отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в Петербурге составили 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Горожан, не соблюдающих предписание, штрафуют и отправляют в обсерваторы.

ИСТОЧНИК KP.RU