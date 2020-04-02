Магазины с сигаретами и алкоголем в Петербурге продолжат работать, несмотря на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T21:57:38+03:00

Алкомаркеты с сигаретами в Петербурге продолжат работу даже в ограничительный режиме по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге продолжать работать магазины, продающие сигареты и алкоголь. Власти приняли такое решение, дабы поддержать городской бизнес новыми льготами. Кроме этого, производители табачных изделий не станут останавливать работу.

Также на заседании рабочей группы губернатор Александр Беглов обсудил то, как реализуются меры по защите от распространения коронавируса в Петербурге.

- По данным нового проекта «Яндекса», город сохраняет высокий индекс самоизоляции на протяжении всей выходной недели. За минувшие сутки метрополитеном воспользовалось на 86% людей меньше по сравнению с аналогичным днем год назад, - цитирует пресс-служба Смольного главу города.

У губернатора состоялся разговор и с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Александр Беглов отметил, что готовность городских больниц к приему новых зараженных опасной инфекцией находится на высоком уровне. Все медицинское оборудование, что есть в государственных и даже частных больницах Петербурга, мобилизуют во благо спасения от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU