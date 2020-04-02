Штраф в 500 рублей достался петербурженке, нарушившей самоизоляцию по коронавирусу

2 Апр 2020 2020-04-02T22:55:50+03:00

В Петербурге назначили первый штраф человеку, нарушившему изоляцию по коронавирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина поехала в магазин за продуктами, хотя вернулась из Турции и была обязана две недели сидеть дома

Изменить размер текста: A A

Петербурженку, нарушившую самоизоляцию по коронавирусу, оштрафовали всего лишь на 500 рублей. Этот вердикт 2 апреля вынес мировой судья судебного участка №24 Выборгского района. Женщину привлекли к административной ответственности по статье за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор.

- Любовь Ж., прибыв 22 марта на территорию РФ из Турции, нарушила режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней. Женщина в суд не явилась, была извещена телефонограммой. В переданной телефонограмме она не отрицала, что 24 марта поехала в магазин за продуктами на личной машине. Ей назначили штраф в размере 500 рублей, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, ранее в Петербурге зарегистрировали первое судебное дело по коронавирусу. Кальянную, принадлежащую компании «Юпитер», обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU