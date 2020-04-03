Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро открыли на станции «Технологический институт»

3 Апр 2020 2020-04-03T09:57:08+03:00

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3 апреля в Санкт-Петербурге вспоминают жертв единственного в истории города теракта в метро. Три года назад, в перегоне у станции «Технологический институт» был взорван состав, в котором ехали обычные пассажиры. Жертвами стали 15 человек. А сегодня, как дань их памяти, была установлена мемориальная табличка.

Сама церемония прошла без присутствия родных и близких погибших, властей города и массового присутствия людей. Причиной стали меры для нераспространения коронавируса, поэтому было решено провести установку памятной доски без особых мероприятий. Свидетелями ее появления стали лишь редкие журналисты.

- В этом году эпидемия вносит свои коррективы: никаких массовых мероприятий не планируется, но мы постоянно общаемся со всеми, кто пострадал 3 апреля 2017 года, знаем обо всех проблемах и стараемся их решать, - заявлял ранее глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.

Сами родственники погибших также понимают сложившуюся ситуацию, поэтому решили почтить память близких минутой молчания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770585" frameborder="0"></iframe> В Петербурге открыли мемориальную доску в память о погибших при теракте в метро.Видео: телеканал "Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU