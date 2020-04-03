2020-04-03T09:57:08+03:00
Общество

Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро открыли на станции «Технологический институт»

Из-за мер против коронавируса, церемония прошла без присутствия родственников погибших
Петр КИБЕР
Поделиться:
На станции "Технологический институт" повесили памятную табличку. Фото: кадр с видео/телеканал "Санкт-Петербург"На станции "Технологический институт" повесили памятную табличку. Фото: кадр с видео/телеканал "Санкт-Петербург"
Изменить размер текста:

3 апреля в Санкт-Петербурге вспоминают жертв единственного в истории города теракта в метро. Три года назад, в перегоне у станции «Технологический институт» был взорван состав, в котором ехали обычные пассажиры. Жертвами стали 15 человек. А сегодня, как дань их памяти, была установлена мемориальная табличка.

Сама церемония прошла без присутствия родных и близких погибших, властей города и массового присутствия людей. Причиной стали меры для нераспространения коронавируса, поэтому было решено провести установку памятной доски без особых мероприятий. Свидетелями ее появления стали лишь редкие журналисты.

- В этом году эпидемия вносит свои коррективы: никаких массовых мероприятий не планируется, но мы постоянно общаемся со всеми, кто пострадал 3 апреля 2017 года, знаем обо всех проблемах и стараемся их решать, - заявлял ранее глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков.

Сами родственники погибших также понимают сложившуюся ситуацию, поэтому решили почтить память близких минутой молчания.

В Петербурге открыли мемориальную доску в память о погибших при теракте в метро.Видео: телеканал "Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У советника вице-губернатора Петербурга сводный брат угнал автомобиль
В Петербурге за неделю 252 организации нарушили ограничения при коронавирусе
Мемориальную доску в память о жертвах теракта в метро открыли на станции «Технологический институт»
В Петербурге из кардиодиспансера сделали госпиталь на 100 мест для лечения больных с коронавирусом
Владельцам собак дадут био-пакеты для уборки, чтобы город не зарос экскрементами за месяц самоизоляции
Губернатор Петербурга предложил следующую сессию у студентов провести онлайн
Прогноз погоды на пятницу, 3 апреля, в Санкт-Петербурге: мокрый снег и сильный ветер
Петербуржцы делятся фотографиями первой апрельской радуги в соцсетях
Скандалиста, размахивавшего ножом в магазине в Ленобласти, ждет суд с уголовным делом
Смольный попросил аппараты искусственной вентиляции легких у частных клиник
Петербурженка, нарушившая самоизоляцию после отдыха в Турции, отделалась штрафом в 500 рублей
Ребенка и взрослого эвакуировали из многоэтажки на Пионерстроя, где загорелась однушка
Ограничение продажи алкоголя в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: Собираются ли вводить такую меру
1,1 млрд рублей выделят на лечение больных коронавирусом в Петербурге
Первое судебное дело по коронавирусу зарегистрировали в Петербурге
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Колпино, где сбили четвероклассника с велосипедом
Госпиталь на 130 мест для лечения больных с коронавирусом подготовили в Ленобласти
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей