2020-04-03T12:14:30+03:00
Общество

На время карантина медикам и ветеринарам выдадут именные бесплатные проездные в Ленобласти

Карты для проезда на общественном транспорте будут действовать до 1 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Врачам, ветеринарам и работникам Роспотребнадзора выделят бесплатные проездные на время карантина в ЛенобластиВрачам, ветеринарам и работникам Роспотребнадзора выделят бесплатные проездные на время карантина в ЛенобластиФото: Александр ГЛУЗ
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Из-за пандемии коронавируса, Ленинградская область ушла в режим самоизоляции. Все местные жители, особенно старше 65 лет, должны сидеть дома, выходя в крайних случаях. Однако есть и те, кто продолжает активную работу в это непростое время. Так, администрация 47-го региона утвердила список граждан, которые получат бесплатные проездные на общественный транспорт.

- Именные бесплатные единые проездные билеты будут предоставлены администрацией Ленобласти сотрудникам Роспотребнадзора, работникам здравоохранения и ветеринарной службы сроком до 1 июня, - рассказали в администрации Ленобласти.

Также главные врачи и руководители служб определят поименные Поименные списки сотрудников, задействованных в работе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее губернатор области Александр Дрозденко заявил, что необходимо установить доплаты для врачей и медицинского персонала, которые работаю непосредственно с больными коронавирусом. Эти доплаты должны быть равны окладу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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