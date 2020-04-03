На время карантина медикам и ветеринарам выдадут именные бесплатные проездные в Ленобласти
Из-за пандемии коронавируса, Ленинградская область ушла в режим самоизоляции. Все местные жители, особенно старше 65 лет, должны сидеть дома, выходя в крайних случаях. Однако есть и те, кто продолжает активную работу в это непростое время. Так, администрация 47-го региона утвердила список граждан, которые получат бесплатные проездные на общественный транспорт.
- Именные бесплатные единые проездные билеты будут предоставлены администрацией Ленобласти сотрудникам Роспотребнадзора, работникам здравоохранения и ветеринарной службы сроком до 1 июня, - рассказали в администрации Ленобласти.
Также главные врачи и руководители служб определят поименные Поименные списки сотрудников, задействованных в работе по борьбе с коронавирусом.
Напомним, ранее губернатор области Александр Дрозденко заявил, что необходимо установить доплаты для врачей и медицинского персонала, которые работаю непосредственно с больными коронавирусом. Эти доплаты должны быть равны окладу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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