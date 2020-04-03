За нарушение карантина из-за коронавируса жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали на 500 рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T14:30:24+03:00

Женщина вернулась из Германии и не стала соблюдать режим самоизоляции

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В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местную жительницу за нарушение карантина из-за коронавируса. В пятницу, 3 апреля 2020 года, мировой судья Выборгского района вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения.

- Гражданка 15 марта 2020 года прибыла в Санкт-Петербург из Германии. В соответствии с постановлением, она должна была соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Женщина нарушила режим самоизоляции. Отмечается, что правоохранители проводили проверку 26 и 27 марта. Однако в эти дни «карантинный патруль» не застал петербурженку дома.

Пресс-служба судов сообщает, что в суд петербурженка не явилась и была извещена надлежащим образом. Ей назначен штраф в размере 500 рублей.

Напомним, что Петербург стал анти-лидером по количеству нарушений режима самоизоляции. С начала пандемии в городе было выписано 170 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU