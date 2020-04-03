2020-04-03T14:26:37+03:00
Общество

Яндекс: самый высокий индекс самоизоляции - в Мурино

Жители областного города сидят по домам еще строже, чем петербуржцы
Петр КИБЕР
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Жители Мурино строже всех сидят на самоизоляции. Фото: Яндекс.КартыЖители Мурино строже всех сидят на самоизоляции. Фото: Яндекс.Карты
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Не так давно сервис Яндекс.Карты начал отслеживать индекс самоизоляции по городам России в режиме онлайн. И самыми дисциплинированными оказались жители Санкт-Петербурга, почти не нарушавшие строгие карантинные меры против коронавируса. Однако ситуация меняется ежечасно. Так, днем 3 апреля самый высокий индекс самоизоляции был замечен в Мурино.

До 11 утра в самом молодом городе России было 4 балла по пятибалльной шкале, где пять – пустые улицы, а 1 – столпотворение. К полудню муринцы чуть разбрелись по населенному пункту и снизили индекс до 3,9.

Почти такими же сознательными оказались жители Колпино, здесь 3,8 балла. А вот Санкт-Петербурге в то же самое время индекс самоизоляции показывал лишь 3,4. Столько же было в Пушкине.

Хотя это все равно лучше, чем в Москве (3,3) где введены одни из самых жестких мер по России. Это, впрочем, имеет основания, ведь пока именно в столице отмечено самое большое число заболевших коронавирусом. По состоянию на утро 3 апреля их было 2923 человека. Это почти в 20 раз больше, чем в Петербурге, где зафиксированы 156 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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