Яндекс: самый высокий индекс самоизоляции - в Мурино

3 Апр 2020 2020-04-03T14:26:37+03:00

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Не так давно сервис Яндекс.Карты начал отслеживать индекс самоизоляции по городам России в режиме онлайн. И самыми дисциплинированными оказались жители Санкт-Петербурга, почти не нарушавшие строгие карантинные меры против коронавируса. Однако ситуация меняется ежечасно. Так, днем 3 апреля самый высокий индекс самоизоляции был замечен в Мурино.

До 11 утра в самом молодом городе России было 4 балла по пятибалльной шкале, где пять – пустые улицы, а 1 – столпотворение. К полудню муринцы чуть разбрелись по населенному пункту и снизили индекс до 3,9.

Почти такими же сознательными оказались жители Колпино, здесь 3,8 балла. А вот Санкт-Петербурге в то же самое время индекс самоизоляции показывал лишь 3,4. Столько же было в Пушкине.

Хотя это все равно лучше, чем в Москве (3,3) где введены одни из самых жестких мер по России. Это, впрочем, имеет основания, ведь пока именно в столице отмечено самое большое число заболевших коронавирусом. По состоянию на утро 3 апреля их было 2923 человека. Это почти в 20 раз больше, чем в Петербурге, где зафиксированы 156 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU