2020-04-03T10:47:36+03:00
Общество

Число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года составило девять человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
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Оперативный штаб привел новые данные по числу заболевших в Петербурге.Оперативный штаб привел новые данные по числу заболевших в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новые данные по распространению коронавирусной инфекции привел общероссийский Оперативный штаб. По полученным сведениям, число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года составило девять человек. В Ленинградской области количество подтвержденных случаев оказалось даже больше - десять пациентов.

- За прошедшие сутки в России зафиксирован 601 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть приходится на Москву - 448 человек. 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае, 11- в Пензенской области, по 10 - в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе, а также 9 - в Санкт-Петербурге, - сообщает Оперштаб.

Всего по стране число заболевших достигло 4149 человек, 281 пациент (+46 за сутки) выздоровел. Однако скончались еще четыре заболевших, общее число смертельных случаев составило 34.

В Санкт-Петербурге на 3 апреля 2020 года общее количество заболевших достигло 156 человек. Семеро вылечились, а двое скончались. Последние два показателя за прошедшие сутки не изменились.

Ленинградская область впервые обогнала город по выявленным случаям коронавируса. Теперь в регионе 41 пациент с подтвержденным диагнозом. Один из них вылечен, смертельных случаев нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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