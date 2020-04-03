Пассажиропоток в метро упал на 86 процентов
После введения режима самоизоляции в Санкт-Петербурге, пассажиропоток в городской подземке упал на 86 процентов. Как заявил губернатор города, это означает, что дисциплинированные петербуржцы все сидят по домам.
- Глава города осмотрел подвижные составы, эскалаторы и побеседовал с сотрудниками метрополитена. За вчерашний день пассажиропоток снизился на 86% по сравнению с аналогичным днем год назад. В метро продолжает ездить преимущественно молодежь, - сообщает пресс-служба Смольного.
Александр Беглов лично пообщался с сотрудниками подземки, проверил их готовность к противовирусным мерам и посмотрел, как обрабатывают антисептиком составы метро. Так, поручни в вагонах и на эскалаторах протирают каждый час, 4а раза в сутки производится влажная уборка пассажирских зон и дважды в сутки – комплексная уборка всего подвижного состава.
Но 3 апреля губернатор Санкт-Петербурга посетил петербургский метрополитен и еще по одному поводу. Утром на станции «Технологический институт» он возложил цветы к мемориальной табличке, установленной сегодня в память о жертвах теракта 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU