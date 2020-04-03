Третья годовщина теракта в метро Петербурга: Мемориальную доску открыли без горожан, панихиду провели онлайн

Сегодня, 3 апреля, Петербург скорбит, вспоминая погибших в теракте на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Три года назад признанный террористом-смертником Акбарджон Джалилов взорвал самодельную бомбу в вагоне, полном пассажиров, а вторую оставил на переходе подземки (к счастью, ее вовремя успели обнаружить и обезвредить). Обвиненные в пособничестве Джалилову получили сроки (в том числе пожизненные). Вот только шрамы семей 15 погибших и еще 102 пострадавших продолжают кровоточить.

Изначально в годовщину планировалось открыть долгожданную мемориальную доску в подземном вестибюле «Технологического института 1» и провести традиционную панихиду в Троице-Измайловском соборе, который давно стал домом для родных жертв терактов, коснувшихся Петербург. Но из-за коронавируса все мероприятия отменили.

Доску из белого мрамора, на которой высекли дату и 15 имен, установили на одной из колонн подземного вестибюля – той, что оказалась близко к искореженному вагону, – утром без участия семей погибших и других горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770640" frameborder="0"></iframe> На станции «Технологический институт 1» открыта мемориальная доска, посвященная жертвам теракта, произошедшего 3 апреля 2017 год.

Вскоре цветы и фотографии жертв теракта к доске возложили осиротевшие семьи. Минутой молчания память 15-ти почтили, в том числе, Самандар Алиев, папа 20-летней погибшей Дильбары, и дежурная по станции Нина Шмелева, смена которой выпала на 3 апреля 2017-го.

Цветы к мемориальной табличке возложили и глава парламента Вячеслав Макаров и губернатор Александр Беглов.

– Уверен, если бы не карантин, множество людей пришли бы сегодня к станции метро «Технологический институт», принесли цветы, зажгли свечи в память о погибших, – сказал Александр Беглов. – Ведь многие помнят, как проявили себя тогда петербуржцы: бесплатно подвозили соседей, приглашали в гости тех, кто не мог добраться домой. Город стал одной большой семьей.

– Теракт обернулся поражением террористов, – отметил Вячеслав Макаров. – Потому что в первые же минуты прибытия на станцию пострадавшего поезда люди на перроне безо всякой паники, сообща начали помогать пассажирам выбраться из полуразрушенного вагона, оказывать первую помощь. Городские службы сделали все, чтобы Петербург не был парализован чрезвычайной ситуацией.

Цветы к мемориальной табличке возложили первые лица города. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В полдень в Троице-Измайловском соборе началась панихида по погибшим. Молящихся можно было пересчитать по пальцам, хотя обычно на службу 3 апреля приходят сотни верующих.

– Кто бы мог подумать еще полгода назад, что такое может произойти, – вздохнул отец Сергий Кубышкин. – Но, не сомневаюсь, вместе с нами сегодня молятся дома сотни людей. В горе и в радости, мы все едины. Город не забывает. Наша главная задача помнить погибших и заботиться о пострадавших. Давайте делать это не только 3 апреля или 31 октября, но постоянно. Ведь все мы прекрасно понимаем: время не лечит, боль возвращается каждый день.

Помолчать вместе к доске пришли участники событий и потерявшие родных. Фото: Ассоциация оказания помощи жертвам терактов и ЧС «Надо жить!»

Его слова подтвердила Ирина Арышева, потерявшая 3 апреля 20-летнего сына Максима.

– Прошло три года. А боль невыносима, – написала женщина в сети. – Дай бог здоровья выжившим. Живите за себя и за погибших.