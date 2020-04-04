2020-04-04T12:20:26+03:00
Происшествия

Фура пробила ограждение на КАД у съезда на Пулковское шоссе

Грузовик чуть не слетел вниз, водитель получил тяжелые травмы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На КАД фура влетела в ограждение. Фото: vk.com/spb_todayНа КАД фура влетела в ограждение. Фото: vk.com/spb_today
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3 апреля около 22:45 на внешнем кольце КАД водитель «Скании» влетел в ограждение. Чудом грузовик не слетел вниз. Все произошло у съезда на Пулковское шоссе. Причины ДТП пока не называются, но мужчина за рулем фуры серьезно пострадал.

- Водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Скания», совершил наезд на силовое ограждение. В результате аварии его госпитализировали в больницу врачи скорой помощи. Медики диагностировали у него тяжелые травмы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП продолжается тщательная проверка. Напомним, вечером в пятницу произошла другая, более страшная авария. На Ропшинском шоссе водитель «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Сканией» и «Исудзу». В итоге двое человек из легковушки погибли прямо на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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