Вестибюль станции метро «Технологический институт-1» закрывают на реконструкцию

4 Апр 2020 2020-04-04T13:48:55+03:00

Работы на "Технологическом институте-1" будут схожи с теми, что проводили на "Академической". Фото: Полина ЖУКОВА

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С понедельника 6 апреля в Петербурге закроют вестибюль станции метро «Технологический институт-1». Там начнутся работы по полной замене эскалаторов. Однако, как «Комсомолка» писала ранее, вестибюль станции закрыли еще раньше – с 1 апреля из-за серьезного снижения пассажиропотока во время режима самоизоляции по коронавирусу.

- Проектом предусмотрена замена трех эскалаторов, выработавших свой ресурс, на четыре новые. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через наземный вестибюль станции «Технологический институт-2». Необходимость реконструкции вызвана нарушением работы гидроизоляции тоннеля наклонного хода станции, - сообщили в Смольном.

На все про все подрядчику дали не менее 14 месяцев. Добавим, что после реконструкции изменятся и некоторые архитектурные элементы наклонного хода. За этим строго будет следить комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU