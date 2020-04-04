3,5 млрд рублей перечислили Петербургу для помощи больным с коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T18:17:48+03:00

Из федерального бюджета Санкт-Петербургу выделили 3,5 млрд рублей на помощь в лечении больных с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургу перечислили 3 млрд 533 млн рублей из федерального бюджета на помощь больным с коронавирусом. Об этом стало известно после телефонного разговора губернатора Александра Беглова с Владимиром Путиным. Глава города заверил президента, что данные деньги направят на оснащение коек в городских больницах, что принимают пациентов с опасной инфекцией.

- Сейчас в городе уже имеется 2644 койки для приема заболевших коронавирусом. К 25 апреля развернут еще 2767 мест, - отметили в пресс-службе Смольного.

Напомним, Минздрав России обязал оснастить кислородом минимум 70% всех новых коек. А 50% из общего числа должны быть вместе с аппаратом искусственной вентиляции легких и кардиомонитором. Добавим, что ранее Смольный попросил аппараты ИВЛ у частных клиник для создания резерва медицинского оборудования во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU