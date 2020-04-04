Больше 12 тысяч школьников в Петербурге не могут учиться дистанционно из-за отсутствия интернета и гаджетов

4 Апр 2020 2020-04-04T19:07:08+03:00

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Стало известно, что больше 12 тысяч школьников из Петербурга нуждаются в планшетах для дистанционного обучения, которое возобновится с 6 апреля. По официальной статистике, сразу у 16 904 учащихся дома нет ни гаджетов, ни компьютеров, ни выхода в интернет. А ведь это необходимо для организации образовательного процесса в удаленном формате.

Правительство города обращается к петербуржцам с просьбой помочь детям и поделиться лишним планшетом, если таковой имеется. Ребятам уже помогли некоторые частные компании, усилиями которых удалось купить 4 080 необходимых гаджетов.

- Если у вас есть невостребованный планшет или ноутбук с выходом в интернет и в рабочем состоянии, вы можете сообщить о готовности подарить технику на горячую линию Комитета по образованию по телефону: 576-34-37. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00. Это поможет ребятам из малообеспеченных семей продолжить обучение, - сообщает Оперштаб по борьбе против коронавируса в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU