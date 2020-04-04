Обитателей Ленинградского зоопарка не оставят без еды на время закрытия из-за коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T20:15:54+03:00

Животным из Ленинградского зоопарка выделят деньги, чтобы те не голодали во время нерабочего апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Появились первые подробности функционирования Ленинградского зоопарка после закрытия из-за угрозы распространения коронавируса. Средств на питание животных постепенно становится все меньше. Это логично, ведь зоопарк не получает выручку с продажи билетов. На нее как раз и закупалась часть корма. Власти Петербурга обещают не оставить обитателей в беде.

- Мы поддержим зоопарк, выделим для животных необходимые деньги. Я проверил соблюдение санитарного режима, все в порядке. Животные пребывают в хорошем настроении, - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Сейчас почти две трети сотрудников Ленинградского зоопарка работают удаленно. На месте остались лишь те, кто присматривает за животными и кормит их. В зоопарке ответственно подошли к новым санитарным нормам: закупили новые бактерицидные лампы, а также усилили дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU