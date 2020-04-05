В Ленобласти подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Ленинградской области. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по 47 региону, тесты показали положительный результат у жителей шести населенных пунктов.
– Это Мурино, Осельки Всеволожского района, Кировск, Лодейное Поле, Низино Ломоносовского района (коттеджный комплекс «Петергоф Сити» и СНТ «Возрождение») и Гончарово Выборгского района, – перечисляют в Администрации Ленобласти.
По последним данным, всего в Ленинградской области коронавирус выявили у 57 человек. Двое из них уже выздоровели. Смертельных исходов в регионе не зарегистрировано.
Ранее в Ленобласти закрыли на карантин по коронавирусу 19 населенных пунктов – это те города и поселки, где выявили случаи заражения, плюс Волхов, где работает стационар для заболевших. Въезжать в эти населенные пункты разрешено только по документам, подтверждающим проживание, покидать их – по справке с работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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