В Ленобласти подтвердили еще 10 случаев коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T11:59:20+03:00

В Ленобласти закрыты на карантин по коронавирусу 19 населенных пунктов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Еще 10 случаев коронавируса подтвердили в Ленинградской области. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по 47 региону, тесты показали положительный результат у жителей шести населенных пунктов.

– Это Мурино, Осельки Всеволожского района, Кировск, Лодейное Поле, Низино Ломоносовского района (коттеджный комплекс «Петергоф Сити» и СНТ «Возрождение») и Гончарово Выборгского района, – перечисляют в Администрации Ленобласти.

По последним данным, всего в Ленинградской области коронавирус выявили у 57 человек. Двое из них уже выздоровели. Смертельных исходов в регионе не зарегистрировано.

Ранее в Ленобласти закрыли на карантин по коронавирусу 19 населенных пунктов – это те города и поселки, где выявили случаи заражения, плюс Волхов, где работает стационар для заболевших. Въезжать в эти населенные пункты разрешено только по документам, подтверждающим проживание, покидать их – по справке с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU