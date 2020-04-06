Сайты для дистанционного обучения школьников сломались в первый учебный день

6 Апр 2020 2020-04-06T10:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 6 апреля 2020 года, школьники Санкт-Петербурга приступили к обучению. В связи с пандемией коронавируса, все уроки у детей проходят дистанционно. Однако неожиданно большинство сайтов для уроков-онлайн сломались.

- Первый учебный день. Учебные сайты «легли намертво», - рассказала корреспондент «КП-Петербург».

Портал, где дети должны участвовать в уроках удаленно, не работаетФото: Александра СУРИС

Портал для дистанционного обучения uchi.su с утра стал выдавать ошибку. Также не открывались сайты «дневник.ру». Быстро ли исправят эти неполадки, чтобы петербургские школьники могли продолжить обучение – не известно.

Напомним, что с 6 апреля к дистанционному обучению приступили школьники, а также должны начать слушать лекции студенты. Такие рекомендации вузам дало Министерство науки и высшей школы. При этом в городском постановлении высшим учебным заведениям рекомендовано закончить учебный год в таком режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU