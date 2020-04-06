Свинья на поводке прогулялась по центру Санкт-Петербурга
Каких только животных не встретишь на улицах Санкт-Петербурга. Однако во время режима изоляции на улицу горожане выходят только со своими собаками. Каково же было удивление прохожих, когда в центре города 6 апреля они увидели женщину с большой пятнистой свиньей, которую она гордо вела на поводке. Этим необычным событием очевидцы поделились в соцсети.
- Прогулка с ней весьма опасна. В наше голодное и злое время есть варианты ее кражи с целью тушенки, - пошутили пользователи социальной сети.
На кадрах по 8-й Советской улице идет белая свинья в черные пятна. Увидев магазин, она задержалась у его входа, пытаясь затащить внутрь хозяйку. Но та, назвав домашнюю любимицу «бессовестной», потащила ее дальше.
- Это Дульсинея, живет в соседнем доме, - узнала одна из участниц обсуждения свинку.
Надо отметить, что это далеко не единственная крупная свинья, которая живет в Петербурге. На Васильевском острове обитает розовая дама по имени Варя. Местные жители частенько видят ее летом, валяющуюся на газоне.
Свинья гуляет по центру Санкт-Петербурга .
ИСТОЧНИК KP.RU