Свинья на поводке прогулялась по центру Санкт-Петербурга

6 Апр 2020 2020-04-06T12:50:28+03:00

Изумленные горожане увидели женщину, которая выгуливала по Советской улице совсем не городское животное [видео]

Изменить размер текста: A A

Каких только животных не встретишь на улицах Санкт-Петербурга. Однако во время режима изоляции на улицу горожане выходят только со своими собаками. Каково же было удивление прохожих, когда в центре города 6 апреля они увидели женщину с большой пятнистой свиньей, которую она гордо вела на поводке. Этим необычным событием очевидцы поделились в соцсети.

- Прогулка с ней весьма опасна. В наше голодное и злое время есть варианты ее кражи с целью тушенки, - пошутили пользователи социальной сети.

На кадрах по 8-й Советской улице идет белая свинья в черные пятна. Увидев магазин, она задержалась у его входа, пытаясь затащить внутрь хозяйку. Но та, назвав домашнюю любимицу «бессовестной», потащила ее дальше.

- Это Дульсинея, живет в соседнем доме, - узнала одна из участниц обсуждения свинку.

Надо отметить, что это далеко не единственная крупная свинья, которая живет в Петербурге. На Васильевском острове обитает розовая дама по имени Варя. Местные жители частенько видят ее летом, валяющуюся на газоне.

Свинья гуляет по центру Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU