Выплаты пенсии на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленобласти

6 Апр 2020 2020-04-06T15:16:55+03:00

Выдача пенсии и другие социальные выплаты на почте пройдут досрочно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В связи с пандемией коронавируса, на время которой в стране введен режим самоизоляции, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплаты пенсий на почте пройдут досрочно. Также раньше времени будут проводиться и другие социальные выплаты.

- В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом до 12 апреля 2020 года. Кто не сможет получить в день доставки, напоминаем, что выплата не полученных пенсий осуществляется по 21 апреля 2020 года, - сообщили в пенсионном фонде.

Так, выплаты в почтовых отделениях Петербурга будут производиться 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 апреля. В отделениях, с выходными по воскресеньям и понедельникам – 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 апреля. В Ленинградской области 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 апреля.

Напомним, что всем жителям Петербурга старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, полагаются выплаты в размере 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU