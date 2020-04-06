Кальянную «Феромон» закрыли на 70 суток за нарушение карантина

6 Апр 2020 2020-04-06T16:15:30+03:00

Суд на два с лишним месяца закрыл работавшую в карантин кальянную. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заведение застукали работающим во время карантина

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на 70 суток запретил работу кальянной, которую инспектора Роспотребнадзора обнаружили работающей во время пандемии коронавируса. Согласно распоряжению губернатора, принимать гостей заведение права не имело.

- 30 марта в 13.45 в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению инфекции COVID-19, было допущено функционирование предприятия общественного питания - кальянной Feromon на ул. Ефимова, д.3, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сами представители кальянной на заседание не пришли и свою позицию объяснять не стали. В их отсутствие судья принял решение закрыть заведение на 70 суток.

Напомним, что ранее цветочный магазин, также открывшийся в нарушение правил, получит лишь 30 суток запрета. Правда представитель ответчика в суд пришел и вину признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU