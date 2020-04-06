Штраф в 30 тысяч за прогулку на детской площадке грозит петербуржцам с 6 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T19:42:55+03:00

Прогулка на детской площадке может обойтись в 30 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Правительство Санкт-Петербурга обнародовало список и размер штрафов, которые грозят горожанам за нарушение правил во время режима самоизоляции. Так, до 30 апреля, существенных денег будет стоить променад по паркам или садам, а также банальная прогулка на детской площадке.

- За посещение гражданами парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Такой же штраф грозит за курение кальяна в общественных местах. Также до 30 тысяч рублей грозит штраф за организацию массовых мероприятий и распространение печатных изданий, например листовок, из рук в руки.

Прогулка по городским лесам и лесопаркам, а также въезд в них на машине будут «стоить» до 4 тысяч рублей, а разжигание костров и шашлычки на мангале в зеленых зонах обойдутся в 5 тысяч.

Отдельно прописана ответственность для нарушителей режима самоизоляции, приехавших из заграничной поездки или контактировавших с заболевшими. Их оштрафуют до 40 тысяч рублей, или до 300, если будет нанесен вред другим людям.

А пациенты с диагностированным коронавирусом могут получить до 7 лет тюрьмы, если из-за их нарушения произойдет массовое заражение.

Полный список штрафов ранее опубликовала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

ИСТОЧНИК KP.RU