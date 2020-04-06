Материалы на 70 нарушителей карантина по коронавирусу зарегистрировали в судах Петербурга

6 Апр 2020 2020-04-06T20:13:02+03:00

Пока что самые распространенные наказания – штраф в 500 рублей или предупреждение

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Мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали уже 70 материалов по делам о нарушении домашнего карантина по коронавирусу. 26 документов вернули обратно из-за отсутствия доказательств и различных недочетов.

По данным на 6 апреля 2020 года, судьи рассмотрели еще три новых дела. О прошлых «Комсомолка» уже писала, тогда самым распространенным наказанием был штраф в 500 рублей. Сейчас же есть некоторые изменения.

- Новые три дела рассмотрены без участия правонарушителей, при надлежащем извещении. Гражданка Макшеева, прибыв 16 марта в Россию из Австрии, получила предписание о необходимости изоляции, но не исполнила его и 27 марта в 15:00 отсутствовала по месту проживания из-за похода в гости. Суд назначил штраф в размере 500 рублей. Гражданки Туроверова и Зубова, отсутствовавшие дома в период изоляции, наказаны предупреждением, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU