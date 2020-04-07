2020-04-07T13:30:41+03:00
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +15,4 градусов

Это на градус больше, чем в 1996 году
Ирина СЕБЕЛЕВАПетр КИБЕР
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7 апреля в Петербурге установлен новый температурный рекорд.7 апреля в Петербурге установлен новый температурный рекорд.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Рекордно теплым оказался вторник, 7 апреля в Санкт-Петербурге. К 13:00 контрольные термометры городского гидрометцентра зафиксировали 15,4 градуса выше ноля. Это на целый градус выше, чем в 1996 году, когда было установлено прошлое достижение.

- Вчера показания опускались до +2 градусов и шел снег, а сегодня солнечно и мы ожидаем до +16. Вот такие резкие перемены, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Причиной для резкого потепления стал атмосферный фронт. Именно его усилиями над городом светит солнце, а градусники показывают температуру, привычную для середины мая. Впрочем, радоваться петербуржцам придется недолго.

Уже со среды тепло начнет покидать город и к пятнице-субботе можно ожидать мокрый снег с дождем.

И такая погода, с ночными «минусами» и дневными +5…+7 продержится все следующую неделю. А вот настоящее весеннее тепло придет в город лишь в 20-х числах апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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