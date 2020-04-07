2020-04-07T16:54:10+03:00
Общество

Петербуржцы показали полученные сухие пайки для школьников

Продуктовые наборы многодетным семьям начали выдавать 6 апреля [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы показали продуктовые наборы для школьников, которые выдают на время самоизоляцииПетербуржцы показали продуктовые наборы для школьников, которые выдают на время самоизоляцииФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге учащимся школ, колледжей и техникумов с 6 апреля 2020 года начали выдавать сухие пайки на время самоизоляции из-за коронавируса. Продуктовые наборы получают те дети, которые имеют право на льготное питание, а также все учащиеся первых классов. Получив коробки, родители Петербурга стали выкладывать фото наборов в социальных сетях.

- А вот такой вот набор выдали сегодня в одном из техникумов. Довольно добротно, сроки годности до сентября, - отметил один из местных жителей.

Такой набор получили студенты одного из колледжей Фото: СОЦСЕТИ

Такой набор получили студенты одного из колледжейФото: СОЦСЕТИ

Ему достались две банки скумбрии, две упаковки чая, четыре шоколадки, макароны, крупа, молоко, сахар, растительное масло, джем и сок.

В продуктовый набор номер 1, который получили родители на детей в Московском районе также вошло много всего: греча, рис, рыбные консервы, чай, сок, пряники, шоколад, макароны, молоко и многое другое.

Набор № 1 для детей из малоимущих семей Фото: СОЦСЕТИ

Набор № 1 для детей из малоимущих семейФото: СОЦСЕТИ

Но были и те, кто остался недоволен пайком. Так, одна из петербурженок назвала позором набор № 2. В него вошли пакет крупы, джем, рис, макароны, печенье, чай и многое другое.

Но есть и те, кто остался недоволен набором Фото: СОЦСЕТИ

Но есть и те, кто остался недоволен наборомФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что паек выдается на 10 дней. Всего существуют три варианта наборов: малый для тех, кому положен только завтрак, то есть для младшеклассников; средний – для инвалидов и имеющих хронические заболевания и большой набор – для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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