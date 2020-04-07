2020-04-07T18:00:25+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Петербурге упал ниже трех баллов

Хорошая погода «выгнала» горожан на улицы и во дворы
Петр КИБЕР
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Любовь к корюшке сильнее любых запретов. И здравого смысла. Фото: vk.com/spb_todayЛюбовь к корюшке сильнее любых запретов. И здравого смысла. Фото: vk.com/spb_today
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Солнце и непривычные +16 сделали свое черное дело. В другое время хорошей погоде можно было бы только радоваться, но сейчас, когда в мире бушует коронавирус, всем строго рекомендовано сидеть по домам. Однако петербуржцы, которых ранее так хвалили за самоизоляцию, оказались беспечными и недисциплинированными. Они массово рванули гулять на улицы города.

- Самоизоляция без корюшки невозможна. На Октябрьской набережной за рыбкой собралась очередь из машин и людей, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и «ЧП Санкт-Петербург».

Но если очередь за рыбой – продуктом питания – еще можно понять, то гуляния на набережных, пляжах Финского залива как в городе, так и пригородах и в центре города оправдать трудно.

Так, на Стрелку Васильевского острова съехались десятки байкеров. Все они, видимо, не слышали про карантин и опасность заболеть. Тут, правда, есть лазейка в законе, ведь постановлением губернатора горожанам младше 65 лет лишь рекомендовано оставаться дома. И никаких санкций за нарушение самокарантина нет. Полно людей и на детских площадках, хотя за это уже должны штрафовать.

Впрочем, в Москве первые же выходные с шашлыками в парках закончились ужесточением режима. А пока индекс самоизоляции, который измеряют Яндекс. Карты, упал в Петербурге до рекордно низких 2,8 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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