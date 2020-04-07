2020-04-07T22:45:18+03:00
Общество

Расширен список школьников Ленобласти, которые получат сухой паек на время режима самоизоляции

Губернатор Ленобласти подписал обновленное постановление по мерам борьбы с коронавирусом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти обещают выдать сухпаек всем школьникам, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.В Ленобласти обещают выдать сухпаек всем школьникам, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 8 апреля все без исключения школьники Ленинградской области смогут получить сухой паек, если их семьи оказались в трудной жизненной ситуации после 30 марта из-за режима самоизоляции по коронавирусу. Это стало известно из обновленного постановления по мерам борьбы с опасной инфекцией, подписанного губернатором Александром Дрозденко. Для получения данной льготы родителям нужно обратиться в образовательное учреждение. Но есть альтернатива.

- Или обеспечить семьи соразмерной денежной компенсацией на основании решения руководителя образовательной организации, - уточняет выдержка из обновленного постановления.

Паек можно получить и детсадовцам льготных категорий по решению директора. Продукты можно заменить и денежной выплатой.

Также теперь в регионе в полном объеме в онлайн-формате заработает Центр занятости населения. Выплату в 7 тысяч рублей можно будет получить и гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта. Более того, с 8 апреля предприятия, что решили работать во время режима самоизоляции, несут ответственность за соблюдение санитарного режима.

Помимо этого, комитет по соцзащите Ленобласти обязали подготовить нормативный правовой акт о единовременной денежной выплате многодетным семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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