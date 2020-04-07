2020-04-07T22:49:57+03:00
Общество

Петербуржцам придется покупать велосипеды: городская система велопроката в этом году работать не будет

В прошлом году городская сеть проката велосипедов «Велогород» показала низкие результаты, поэтому в 2020-м на ее работу не выделят субсидий из городского бюджета
Полина ШАНДРАК
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В 2020-м году в Петербурге не будет работать городской велопрокат.В 2020-м году в Петербурге не будет работать городской велопрокат.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На днях заработает московский велопрокат. Из-за пандемии первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники курьерских служб и волонтеры. Причем совершенно бесплатно. Чуть позже сервис станет доступен для всех жителей и гостей столицы.

А вот Петербургу в этом плане не повезло! В 2020 году в городе на Неве велопрокат работать не будет.

- В 2019 году система велопроката показала низкие результаты работы по сравнению с прошлыми годами: работало всего 20 велостанций. Тогда как в 2018 году это цифра была практически в три раза больше – 56 станций, в 2017 – 96, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. - Этот факт стал одной из причин, по которой сети в 2020 году субсидия не выделяется. Поэтому в текущем году велопрокат работать не будет.

В ведомстве отметили, что власти сейчас обсуждают дальнейшее развитие городского велопроката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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