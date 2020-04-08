2020-04-08T10:37:09+03:00
Общество

Два самолета с эвакуированными из-за границы россиянами прилетят в Санкт-Петербург

Росавиация утвердила график вывозных рейсов вместе со штабом по борьбе с коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
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Два спецрейса с эвакуированными из-за границы россиянами прилетят в ПетербургДва спецрейса с эвакуированными из-за границы россиянами прилетят в ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Санкт-Петербург в ближайшие дни ожидает новые рейсы из-за границы с эвакуированными российскими гражданами. В среду, 8 апреля, Росавиация опубликовала график вывозных рейсов, которые были согласованы с Оперативным штабом правительства России по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

- 10 апреля запланирован рейс «Аэрофлота» из Таиланда в Санкт-Петербург. В эти же дни в Пулково авиакомпания может доставить россиян из Ларнаки, - сообщила Росавиация.

Вывоз соотечественников из Бангкока может быть продолжен 11 апреля. Планируется рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербург. О том, сколько человек будут находиться на самолетах, не уточняется.

Напомним, что накануне, 7 апреля, в Пулково приземлился спецрейс из Таиланда. На борту находились 187 граждан России. У всех пассажиров измерили температуру. Жителей Петербурга специальными автобусами развезли по домам, остальных отправили в пансионат «Заря». Все прибывшие должны будут пробыть 14 дней на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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