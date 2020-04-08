8 Апр 2020 2020-04-08T10:50:48+03:00

Петербуржец пожаловался на то, что ему на голову упал отвалившийся кусок фасада. ФОТО: ДТП И ЧП Петербург

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Перефразируем известную поговорку на новый лад: знал бы, где кирпич на голову упадет, каску бы надел. Житель Петербурга в соцсетях рассказал грустную историю. Днем во вторник, 7 апреля, когда он прогуливался по улице Моисеенко в Центральном районе, ему на голову упало что-то сверху. Как позже выяснилось, это был отвалившийся кусок фасада. Снимки пострадавший выложил в интернет. На снимках видно, что осколки были раскиданы по асфальту. Кусок штукатурки отломился от стены дома №10 по улице Моисеенко. Петербуржец обратился за медицинской помощью. Как результат — рана головы и сотрясение мозга. Позже мужчина поделился фото из больницы.

Известно, что здание, от которого отвалился фасад, не жилое, там планировали открыть бизнес-центр. Однако, кто должен сейчас отвечать за содержание дома.

Что мужчина делал на улице? Ведь сейчас в Петербурге режим самоизоляции. Напомним, 30 тысяч рублей штрафа отныне грозит мамочкам с детьми, да и другим петербуржцам, которые зайдут на детскую площадку. Это стало известно после того, как Смольный опубликовал постановление, в котором содержится полный список штрафов в Санкт-Петербурге в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU