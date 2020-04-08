Больше 90 тысяч продуктовых наборов выдано петербургским школьникам

8 Апр 2020 2020-04-08T11:35:58+03:00

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Почти треть петербургских школьников получили продуктовые наборы, которые положены им в период самоизоляции и домашнего обучения. Всего за два дня было выдано свыше 90 тысяч сухих пайков.

- В школах выдано 90843 продуктовых набора (37,23% от общего числа), в учреждениях среднего профессионального образования - 6024 наборов (29,22%), - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что получить сухие пайки могут родители всех учеников начальной школы (с по 1 по 4 классы), а также льготники из малообеспеченных, неполных семей и так далее. В зависимости от категории, выдаются три вида продуктовых набора, рассчитанные на 10 дней с 6 по 16 апреля. После этой даты будут выданы новые наборы.

В состав сухого пайка входят крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло, молоко, шоколад и другие продукты. Получить продукты можно по месту учебы ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU