Больше 90 тысяч продуктовых наборов выдано петербургским школьникам
Почти треть петербургских школьников получили продуктовые наборы, которые положены им в период самоизоляции и домашнего обучения. Всего за два дня было выдано свыше 90 тысяч сухих пайков.
- В школах выдано 90843 продуктовых набора (37,23% от общего числа), в учреждениях среднего профессионального образования - 6024 наборов (29,22%), - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, что получить сухие пайки могут родители всех учеников начальной школы (с по 1 по 4 классы), а также льготники из малообеспеченных, неполных семей и так далее. В зависимости от категории, выдаются три вида продуктовых набора, рассчитанные на 10 дней с 6 по 16 апреля. После этой даты будут выданы новые наборы.
В состав сухого пайка входят крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло, молоко, шоколад и другие продукты. Получить продукты можно по месту учебы ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU