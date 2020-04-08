2020-04-08T12:28:12+03:00
Общество

С начала режима самоизоляции волонтеры помогли почти 4 тысячам петербуржцев

Только за последние сутки на «горячую линию» поступило 453 заявки на оказание помощи
Петр КИБЕР
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Волонтеры помогли почти 4 тысячам петербуржцев.Волонтеры помогли почти 4 тысячам петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Режим самоизоляции, который действует в Санкт-Петербурге с 30 марта, особенно строг к людям старшего возраста. Согласно распоряжению губернатора, все горожане в возрасте от 65 лет обязаны постоянно находиться дома. А чтобы люди не остались без продуктов и лекарств, для них работают волонтеры.

- От петербуржцев поступило 453 обращения на оказание помощи волонтерами, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

А всего с начала апреля помощь была оказана 3992 горожанам. В основном это пожилые люди и те, кто по состоянию здоровья попадает в группу риска или же физически не может выходить из дома.

На данный момент в городе уже работают 1276 волонтеров, прошедших специальное обучение, а всего через городской портал #мывместе в качестве добровольных помощников зарегистрировались больше двух тысяч человек.

Обратиться за помощью можно по номеру «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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