Доставщика еды ограбили в Выборгском районе Петербурга
Полиция Санкт-Петербурга провела расследование в отношении четверых мужчин, которые 5 апреля ограбили доставщика еды в центре города. Оказалось, что двое из них причастных к аналогичному ограблению в Выборгском районе, совершенному 3 апреля.
- Так установлено, что в тот день около 10 часов вечера у дома 39 на 2-м Муринском проспекте двое мужчин, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, отобрали у него заказ, сели в автомобиль и уехали с места, - сообщили в МВД по Петербургу.
Среди подозреваемых в этом эпизоде 37-летний неработающий житель Центрального района, у которого были обнаружены патроны, и 30-летний житель Дагестана. Примечательно, что второй подозреваемый с конца января текущего года уже находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже.
Сейчас оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. По факту было возбуждено уголовное дело. Работа полиции по установлению всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых продолжается.
Четверо мужчин ограбили курьеров в центре и на севере Петербурга.Видео: МВД Петербурга и Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU