Доставщика еды ограбили в Выборгском районе Петербурга

8 Апр 2020 2020-04-08T12:41:19+03:00

Грабители курьера в центре Петербурга причастны к еще одному преступлению на севере города Фото: принтскрин видео.

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Полиция Санкт-Петербурга провела расследование в отношении четверых мужчин, которые 5 апреля ограбили доставщика еды в центре города. Оказалось, что двое из них причастных к аналогичному ограблению в Выборгском районе, совершенному 3 апреля.

- Так установлено, что в тот день около 10 часов вечера у дома 39 на 2-м Муринском проспекте двое мужчин, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, отобрали у него заказ, сели в автомобиль и уехали с места, - сообщили в МВД по Петербургу.

Среди подозреваемых в этом эпизоде 37-летний неработающий житель Центрального района, у которого были обнаружены патроны, и 30-летний житель Дагестана. Примечательно, что второй подозреваемый с конца января текущего года уже находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже.

Сейчас оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. По факту было возбуждено уголовное дело. Работа полиции по установлению всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771735" frameborder="0"></iframe> Четверо мужчин ограбили курьеров в центре и на севере Петербурга.Видео: МВД Петербурга и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU