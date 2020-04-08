2020-04-08T12:41:19+03:00
Происшествия

Доставщика еды ограбили в Выборгском районе Петербурга

К преступлению причастны двое парней с оружием, ограбивших курьера в центре города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грабители курьера в центре Петербурга причастны к еще одному преступлению на севере городаГрабители курьера в центре Петербурга причастны к еще одному преступлению на севере городаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Полиция Санкт-Петербурга провела расследование в отношении четверых мужчин, которые 5 апреля ограбили доставщика еды в центре города. Оказалось, что двое из них причастных к аналогичному ограблению в Выборгском районе, совершенному 3 апреля.

- Так установлено, что в тот день около 10 часов вечера у дома 39 на 2-м Муринском проспекте двое мужчин, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, отобрали у него заказ, сели в автомобиль и уехали с места, - сообщили в МВД по Петербургу.

Среди подозреваемых в этом эпизоде 37-летний неработающий житель Центрального района, у которого были обнаружены патроны, и 30-летний житель Дагестана. Примечательно, что второй подозреваемый с конца января текущего года уже находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже.

Сейчас оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. По факту было возбуждено уголовное дело. Работа полиции по установлению всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемых продолжается.

Четверо мужчин ограбили курьеров в центре и на севере Петербурга.Видео: МВД Петербурга и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Размер выплат врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусом, утвердили в Ленинградской области
Жители Приморского района через суд требуют запретить строительство крупного ТЦ у метро «Пионерская»
Законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях карантина приняли в Санкт-Петербурге
Неизвестный пытался поджечь церковь в Озерках
В Сосновом Бору пока не планируют вводить режим ЧС из-за заболевшего коронавирусом сотрудника атомной станции
Пять асфальтобетонных заводов откроют в Ленобласти
Уровень безработицы вырос за время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Петербургские депутаты одобрили штрафы для жителей за нарушение самоизоляции
Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию ограблений в Петербурге
На фоне карантина в Санкт-Петербурге вдвое реже стали воровать крышки от люков
8 апреля из Пулково отменили больше 60 рейсов
В Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
7-балльная пробка образовалась на шоссе Революции в Санкт-Петербурге
Следственный комитет просит помощи в розыске пропавшего без вести 26-летнего парня
392 пациента с подозрением на коронавирус находятся в Боткинской больнице