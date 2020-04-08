В Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек

8 Апр 2020 2020-04-08T13:47:52+03:00

Анализы на коронавирус сдали почти 40 тысяч петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор привел новые данные по числу обследованных и заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года. Так, за прошедшие сутки в городе зафиксировано 34 новых случая COVID-19.

- Всего в России проведено более 910 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в Санкт-Петербурге – 39 691, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за прошедшие сутки тесты сдали 3279 петербуржцев.

С начала пандемии и по состоянию на утро 8 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 329 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 43 человека, в том числе 7 – за последние сутки. Двое пациентов из общего числа скончались.

В общем на карантине находятся 8890 человек. Из них 62 - в обсерваторе в пансионате «Заря», а 7987 - на самоизоляции.

В Боткинской больнице с подозрением на коронавирус лежат 392 пациента. Среди них и жители Ленинградской области. В регионе заболевшими числятся 94 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU