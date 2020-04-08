В Сосновом Бору пока не планируют вводить режим ЧС из-за заболевшего коронавирусом сотрудника атомной станции

8 Апр 2020 2020-04-08T15:30:23+03:00

Сосновый Бор пока не закрывают на въезд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Сосновый Бор пока не планируют закрывать на режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, приехавший в город атомщиков, чтобы провести тут совещание.

- Решение по введению ЧС в Сосновом Бору пока не принято, - приводит слова чиновника пресс-служба областного правительства.

Причиной для совещание, которое утром началось в сосновоборской администрации, стали дополнительные меры, которые могут ввести для нераспространения коронавируса. Совпадение, или нет, но именно 8 апреля у одного из сотрудников Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

Пока 54-летний слесарь находится на домашнем карантине, а сотрудников ЛАЭС проверяют на возможное заболевание.

А власти Ленобласти, помятуя об особом, стратегическом статусе Соснового Бора, решают, закрывать город или нет. Уже сейчас, по утверждению местных жителей, на въездах дежурят наряды ГИБДД, а кое-где даже заготовлены бетонные блоки для организации полноценного пропускного пункта.

Напомним, что ранее губернатор области Александр Дрозденко заявлял, что может ввести пробный режим ЧС в одном из населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU