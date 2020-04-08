2020-04-08T17:58:18+03:00
Общество

Пробили дно: в Петербурге опять критически упал индекс самоизоляции

Несмотря на рекомендации сидеть дома, на улицах в транспорте полно людей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Хорошая погода стала причиной нарушения самоизоляции для горожан.Хорошая погода стала причиной нарушения самоизоляции для горожан.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Хорошая второй день подряд погода опять подложила свинью петербуржцам. Несознательные горожане, не устояв перед лучами апрельского солнца, вышли гулять на улицы Северной столицы. Не меньше людей было и в транспорте. Перевозчикам даже пришлось сократить интервалы в движении. И не удивительно, что индекс самоизоляции, что называется, пробил дно.

По состоянию на 13:00, уровень опустился до значения в 2,8 балла. Это один из худших показателей среди городов миллионников. Впереди была даже Москва, где было 2.9 балла.

Не изменилась ситуация и к четырем часам дня, что не удивительно – за окном у большинства петербуржцев солнечно и тепло. Термометры показывают +11…+13 и сидеть в квартире под силу не каждому.

Полно родителей с малышами и на детских площадках, несмотря на то, что за их посещение грозит «драконовский» штраф до 30 тысяч рублей. Также нельзя пользоваться спортплощадками, заходить в парки, сады скверы, леса и лесопарки.

А вот за прогулки на улице наказание не грозит, ведь самоизоляция лишь рекомендована горожанам. Но вскоре все может измениться, ведь депутаты одобрили штрафы для нарушителей режима карантина. Теперь власти города могут ввести его для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов отчитался Владимиру Путину о готовности Петербурга в борьбе с коронавирусом
Не выдержал разлуки с любимой: в Петербурге оштрафовали еще 25 нарушителей карантина
Пожилой рыбак выпал из лодки и утонул рядом с дамбой Кронштадта
Из-за коронавируса из Петербурга отменили «Ласточки» в Бологое и Сортавалу
Комздрав не подтвердил смерть от коронавируса четвертого пациента в Петербурге
Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует с 9 апреля
На системе фонтанов Петергофа закончили очистку Запасного пруда
Пробили дно: в Петербурге опять критически упал индекс самоизоляции
В Петербурге начали дезинфицировать парадные домов
Легковушка влетела в дерево и загорелась в Невском районе Санкт-Петербурга
Размер выплат врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусом, утвердили в Ленинградской области
Жители Приморского района через суд требуют запретить строительство крупного ТЦ у метро «Пионерская»
Законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях карантина приняли в Санкт-Петербурге
Неизвестный пытался поджечь церковь в Озерках
В Сосновом Бору пока не планируют вводить режим ЧС из-за заболевшего коронавирусом сотрудника атомной станции
Пять асфальтобетонных заводов откроют в Ленобласти
Уровень безработицы вырос за время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Петербургские депутаты одобрили штрафы для жителей за нарушение самоизоляции
Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию ограблений в Петербурге
На фоне карантина в Санкт-Петербурге вдвое реже стали воровать крышки от люков
8 апреля из Пулково отменили больше 60 рейсов
В Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
7-балльная пробка образовалась на шоссе Революции в Санкт-Петербурге
Следственный комитет просит помощи в розыске пропавшего без вести 26-летнего парня
392 пациента с подозрением на коронавирус находятся в Боткинской больнице