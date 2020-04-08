Пробили дно: в Петербурге опять критически упал индекс самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T17:58:18+03:00

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Хорошая второй день подряд погода опять подложила свинью петербуржцам. Несознательные горожане, не устояв перед лучами апрельского солнца, вышли гулять на улицы Северной столицы. Не меньше людей было и в транспорте. Перевозчикам даже пришлось сократить интервалы в движении. И не удивительно, что индекс самоизоляции, что называется, пробил дно.

По состоянию на 13:00, уровень опустился до значения в 2,8 балла. Это один из худших показателей среди городов миллионников. Впереди была даже Москва, где было 2.9 балла.

Не изменилась ситуация и к четырем часам дня, что не удивительно – за окном у большинства петербуржцев солнечно и тепло. Термометры показывают +11…+13 и сидеть в квартире под силу не каждому.

Полно родителей с малышами и на детских площадках, несмотря на то, что за их посещение грозит «драконовский» штраф до 30 тысяч рублей. Также нельзя пользоваться спортплощадками, заходить в парки, сады скверы, леса и лесопарки.

А вот за прогулки на улице наказание не грозит, ведь самоизоляция лишь рекомендована горожанам. Но вскоре все может измениться, ведь депутаты одобрили штрафы для нарушителей режима карантина. Теперь власти города могут ввести его для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU